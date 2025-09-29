Unternehmensverzeichnis
Das mittlere Cybersecurity Analyst-Vergütungspaket bei Swiss Re beläuft sich auf CHF 147K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Swiss Res Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/29/2025

Median-Paket
company icon
Swiss Re
Cybersecurity Analyst
Zurich, ZH, Switzerland
Gesamt pro Jahr
CHF 147K
Stufe
L3
Grundgehalt
CHF 132K
Stock (/yr)
CHF 0
Bonus
CHF 14.3K
Jahre im Unternehmen
4 Jahre
Jahre Erfahrung
8 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Swiss Re?

CHF 134K

