Unternehmensverzeichnis
Swiss Re
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Datenwissenschaftler

  • Alle Datenwissenschaftler-Gehälter

Swiss Re Datenwissenschaftler Gehälter

Das mittlere Datenwissenschaftler-Vergütungspaket in India bei Swiss Re beläuft sich auf ₹1.68M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Swiss Res Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/29/2025

Median-Paket
company icon
Swiss Re
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Gesamt pro Jahr
₹1.68M
Stufe
hidden
Grundgehalt
₹1.52M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹152K
Jahre im Unternehmen
2-4 Jahre
Jahre Erfahrung
2-4 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Swiss Re?

₹13.94M

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen

Beitragen

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Datenwissenschaftler Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

O pacote salarial com maior remuneração relatado para Datenwissenschaftler na Swiss Re in India é uma remuneração total anual de ₹4,940,712. Isso inclui salário base, bem como qualquer compensação em ações e bônus.
A remuneração total anual mediana relatada na Swiss Re para a função de Datenwissenschaftler in India é ₹1,676,608.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Swiss Re gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Liberty Mutual
  • Farmers Insurance
  • HERE Technologies
  • American Family Insurance
  • New York Life Insurance
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen