Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in Switzerland bei Swiss America Trading reicht von CHF 119K bis CHF 163K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Swiss America Tradings Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/29/2025
Durchschnittliche Gesamtvergütung
