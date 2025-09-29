Unternehmensverzeichnis
Swiss America Trading
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

Swiss America Trading Software-Ingenieur Gehälter

Die durchschnittliche Software-Ingenieur-Gesamtvergütung in Switzerland bei Swiss America Trading reicht von CHF 119K bis CHF 163K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Swiss America Tradings Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/29/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

CHF 129K - CHF 153K
Switzerland
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
CHF 119KCHF 129KCHF 153KCHF 163K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Software-Ingenieur Einträges bei Swiss America Trading um freizuschalten!

Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!

💰 Alle anzeigen Gehälter

💪 Beitragen Dein Gehalt

CHF 134K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.


Beitragen
Was sind die Karrierestufen bei Swiss America Trading?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Software-Ingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Swiss America Trading in Switzerland liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von CHF 163,164. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Swiss America Trading für die Position Software-Ingenieur in Switzerland beträgt CHF 119,181.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Swiss America Trading gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Snap
  • Netflix
  • Apple
  • Square
  • Microsoft
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen