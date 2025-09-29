Die Produktmanager-Vergütung in India bei Swiggy reicht von ₹46K pro year für L6 bis ₹125K pro year für L11. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in India beläuft sich auf ₹96.1K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Swiggys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/29/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L6
₹46K
₹33K
₹11.2K
₹1.8K
L7
₹56.3K
₹51.7K
₹3.2K
₹1.4K
L8
₹78.2K
₹59.1K
₹17.2K
₹1.9K
L9
₹80.1K
₹68.3K
₹7K
₹4.8K
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Swiggy unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)