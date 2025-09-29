Unternehmensverzeichnis
Swiggy
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Produktmanager

  • Alle Produktmanager-Gehälter

Swiggy Produktmanager Gehälter

Die Produktmanager-Vergütung in India bei Swiggy reicht von ₹46K pro year für L6 bis ₹125K pro year für L11. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in India beläuft sich auf ₹96.1K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Swiggys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/29/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L6
Product Manager I
₹46K
₹33K
₹11.2K
₹1.8K
L7
Product Manager II
₹56.3K
₹51.7K
₹3.2K
₹1.4K
L8
Product Manager III
₹78.2K
₹59.1K
₹17.2K
₹1.9K
L9
Product Manager IV
₹80.1K
₹68.3K
₹7K
₹4.8K
Anzeigen 2 Weitere Stufen
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen

₹160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Wir haben tausende Angebote verhandelt und erreichen regelmäßig 30.000€+ (manchmal 300.000€+) Gehaltserhöhungen. Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihren Lebenslauf überprüfen von echten Experten - Recruitern, die das täglich machen.

Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Swiggy unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Swiggy unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (25.00% jährlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Produktmanager Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

FAQ

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Produktmanager sa Swiggy in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹192,235. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Swiggy para sa Produktmanager role in India ay ₹106,603.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Swiggy gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • OYO
  • Ola
  • Gojek Tech
  • Grofers
  • Alpaca
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen