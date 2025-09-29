Swiggy Produktmanager Gehälter

Die Produktmanager-Vergütung in India bei Swiggy reicht von ₹46K pro year für L6 bis ₹125K pro year für L11. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in India beläuft sich auf ₹96.1K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Swiggys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/29/2025

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus L6 Product Manager I ₹46K ₹33K ₹11.2K ₹1.8K L7 Product Manager II ₹56.3K ₹51.7K ₹3.2K ₹1.4K L8 Product Manager III ₹78.2K ₹59.1K ₹17.2K ₹1.9K L9 Product Manager IV ₹80.1K ₹68.3K ₹7K ₹4.8K Anzeigen 2 Weitere Stufen

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart Options Bei Swiggy unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich ) 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart Options Bei Swiggy unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 25.00 % jährlich )

