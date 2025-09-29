Swiggy Produktdesign-Manager Gehälter

Die Produktdesign-Manager-Vergütung in India bei Swiggy beträgt ₹83.3K pro year für L9. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Swiggys Gesamtvergütungspakete an.

Durchschnittliche Gesamtvergütung ₹65.7K - ₹78K India Übliche Spanne Mögliche Spanne ₹60.7K ₹65.7K ₹78K ₹83K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Stufenbezeichnung Gesamt Grundgehalt Aktien (/yr) Bonus L6 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L7 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L8 ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L9 ₹83.3K ₹72.4K ₹7.3K ₹3.6K Anzeigen 2 Weitere Stufen

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart Options Bei Swiggy unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 25.00 % jährlich )
25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 25.00 % jährlich )
25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 25.00 % jährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Swiggy ?

