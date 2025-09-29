Unternehmensverzeichnis
Swiggy
Swiggy Produktdesign-Manager Gehälter

Die Produktdesign-Manager-Vergütung in India bei Swiggy beträgt ₹83.3K pro year für L9. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Swiggys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/29/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₹65.7K - ₹78K
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₹60.7K₹65.7K₹78K₹83K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹83.3K
₹72.4K
₹7.3K
₹3.6K
₹160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Swiggy unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

The highest paying salary package reported for a Produktdesign-Manager at Swiggy in India sits at a yearly total compensation of ₹83,300. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the Produktdesign-Manager role in India is ₹60,657.

