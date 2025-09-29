Unternehmensverzeichnis
Swiggy
Swiggy Information Technologist (IT) Gehälter

Die durchschnittliche Information Technologist (IT)-Gesamtvergütung bei Swiggy reicht von ₹228K bis ₹325K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Swiggys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/29/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₹259K - ₹294K
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₹228K₹259K₹294K₹325K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

₹160K

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Swiggy unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at Swiggy sits at a yearly total compensation of ₹324,538. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Swiggy for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role is ₹228,277.

