Swiggy
Swiggy Data-Science-Manager Gehälter

Die durchschnittliche Data-Science-Manager-Gesamtvergütung in India bei Swiggy reicht von ₹45.9K bis ₹64.2K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Swiggys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/29/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

₹49.7K - ₹57.8K
India
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
₹45.9K₹49.7K₹57.8K₹64.2K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
Options

Bei Swiggy unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Data-Science-Manager bei Swiggy in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹64,231. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Swiggy für die Position Data-Science-Manager in India beträgt ₹45,880.

