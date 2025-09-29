Swiggy Geschäftsabläufe Gehälter

Die durchschnittliche Geschäftsabläufe-Gesamtvergütung bei Swiggy reicht von ₹89.9K bis ₹125K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Swiggys Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 9/29/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung ₹96.3K - ₹113K India Übliche Spanne Mögliche Spanne ₹89.9K ₹96.3K ₹113K ₹125K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart Options Bei Swiggy unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart Options Bei Swiggy unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 25.00 % jährlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 25.00 % jährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Swiggy ?

