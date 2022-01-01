Unternehmensverzeichnis
Strategy by PwC
Strategy by PwC Gehälter

Strategy by PwCs Gehaltsbereich reicht von $20,000 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $333,858 für einen Unternehmensberater am oberen Ende.

Unternehmensberater
Consultant $256K
Senior Consultant $211K
Associate $111K
Senior Associate $217K
Principal $334K
Buchhalter
$77.6K
Business-Analyst
$65.6K

Datenwissenschaftler
$22.2K
Produktdesigner
$118K
Produktmanager
$60.5K
Projektmanager
$216K
Software-Ingenieur
$20K
Lösungsarchitekt
$91.8K
Risikokapitalgeber
$254K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Strategy by PwC ist Unternehmensberater at the Principal level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $333,858. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Strategy by PwC beträgt $114,397.

