Strategic Education Gehälter

Strategic Educations Gehaltsbereich reicht von $52,260 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Verwaltungsassistent am unteren Ende bis $180,900 für einen Data-Science-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Strategic Education. Zuletzt aktualisiert: 10/26/2025

Produktmanager
Median $137K
Verwaltungsassistent
$52.3K
Data-Science-Manager
$181K

Produktdesigner
$73.6K
Software-Ingenieur
$58.5K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Strategic Education ist Data-Science-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $180,900. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Strategic Education beträgt $73,630.

