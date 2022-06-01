Strategic Education Gehälter

Strategic Educations Gehaltsbereich reicht von $52,260 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Verwaltungsassistent am unteren Ende bis $180,900 für einen Data-Science-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Strategic Education . Zuletzt aktualisiert: 10/26/2025