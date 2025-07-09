Storyblok Gehälter

Storybloks Gehaltsbereich reicht von $35,539 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $149,250 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Storyblok . Zuletzt aktualisiert: 10/26/2025