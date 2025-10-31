Unternehmensverzeichnis
Storyblocks
Storyblocks Software-Ingenieur Gehälter

Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei Storyblocks beträgt $143K pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $145K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Storyblockss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/31/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Associate Software Engineer
(Einstiegslevel)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$143K
$140K
$0
$2.5K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Anzeigen 4 Weitere Stufen
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Storyblocks in United States liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $176,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Storyblocks für die Position Software-Ingenieur in United States beträgt $140,000.

