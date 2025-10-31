Die Software-Ingenieur-Vergütung in United States bei Storyblocks beträgt $143K pro year für Senior Software Engineer. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United States beläuft sich auf $145K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Storyblockss Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/31/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$143K
$140K
$0
$2.5K
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
