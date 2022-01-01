Unternehmensverzeichnis
STORD
STORD Gehälter

STORDs Gehaltsbereich reicht von $134,325 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Technischer Programmmanager am unteren Ende bis $271,350 für einen Stabschef am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von STORD. Zuletzt aktualisiert: 10/26/2025

Software-Ingenieur
Median $167K

Full-Stack-Softwareentwickler

Stabschef
$271K
Datenwissenschaftler
$164K

Produktmanager
$202K
Technischer Programmmanager
$134K
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Bei STORD unterliegen Aktien-/Beteiligungsgewährungen einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei STORD ist Stabschef at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $271,350. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei STORD beträgt $167,000.

