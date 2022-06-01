Unternehmensverzeichnis
StoneX Group
StoneX Group Gehälter

StoneX Groups Gehaltsbereich reicht von $29,711 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $208,950 für einen Marketing-Operations am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von StoneX Group. Zuletzt aktualisiert: 10/26/2025

Software-Ingenieur
Median $142K

Full-Stack-Softwareentwickler

Buchhalter
$52.3K
Business-Analyst
$41.6K

Datenwissenschaftler
$29.7K
Marketing-Operations
$209K
Produktdesigner
$58.3K
Produktmanager
$206K
Vertrieb
$139K
Software-Engineering-Manager
$196K
Lösungsarchitekt
$119K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei StoneX Group ist Marketing-Operations at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $208,950. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei StoneX Group beträgt $128,972.

