StoneX Group Gehälter

StoneX Groups Gehaltsbereich reicht von $29,711 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenwissenschaftler am unteren Ende bis $208,950 für einen Marketing-Operations am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von StoneX Group . Zuletzt aktualisiert: 10/26/2025