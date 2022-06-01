Unternehmensverzeichnis
Stanley Black & Decker
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Stanley Black & Decker Gehälter

Stanley Black & Decker's Gehaltsbereich reicht von $40,603 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Projektmanager am unteren Ende bis $433,508 für einen Programmmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Stanley Black & Decker. Zuletzt aktualisiert: 8/19/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Maschinenbauingenieur
Median $95K
Software-Ingenieur
Median $112K
Produktmanager
Median $134K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Hardware-Ingenieur
Median $89K
Business Analyst
$104K
Geschäftsentwicklung
$236K
Datenanalyst
$42.6K
Data Science Manager
$213K
Data Scientist
Median $150K
Finanzanalyst
$89.1K
Grafikdesigner
$146K
Personalwesen
$61.2K
Marketing
Median $140K
Produktdesigner
$80.4K
Programmmanager
$434K
Projektmanager
$40.6K
Vertrieb
$152K
Software Engineering Manager
$164K
Lösungsarchitekt
$60.3K
Technischer Programm-Manager
$141K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Stanley Black & Decker gemeldet wurde, ist Programmmanager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $433,508. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Stanley Black & Decker gemeldet wurde, beträgt $123,000.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Stanley Black & Decker gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Veeco
  • EPAM Systems
  • Sprinklr
  • Forrester
  • ThoughtWorks
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen