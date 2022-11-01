Unternehmensverzeichnis
Standard Chartered
Standard Chartered Gehälter

Standard Chartered's Gehaltsbereich reicht von $16,994 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Unternehmensentwicklung am unteren Ende bis $502,500 für einen Investmentbanker am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Standard Chartered. Zuletzt aktualisiert: 8/19/2025

$160K

Software-Ingenieur
Software Engineer $22K
Lead Software Engineer $29.6K

Backend-Softwareingenieur

Full-Stack-Softwareingenieur

Produktmanager
Median $52.5K
Software Engineering Manager
Median $42.7K

Technischer Programm-Manager
Median $150K
Buchhalter
$204K
Business Analyst
$26.4K
Unternehmensentwicklung
$17K
Datenanalyst
$20K
Data Scientist
$43.9K
Finanzanalyst
$17.1K
Informationstechnologe (IT)
$39.4K
Investmentbanker
$503K
Unternehmensberater
$57.1K
Produktdesigner
$69.1K
Programmmanager
$60K
Projektmanager
$43.1K
Vertrieb
$56.5K
Cybersicherheitsanalyst
$18K
Lösungsarchitekt
$43.3K
FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Standard Chartered gemeldet wurde, ist Investmentbanker at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $502,500. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Standard Chartered gemeldet wurde, beträgt $43,225.

Andere Ressourcen