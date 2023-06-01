Unternehmensverzeichnis
SSCL
    • Über uns

    SSCL provides business critical support services to the UK Government and public sector, with a focus on transforming customer experience through innovative, digital solutions.

    https://sscl.com
    2013
    Gründungsjahr
    1,500
    Anzahl Mitarbeiter
    $250M-$500M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

