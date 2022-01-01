Unternehmensverzeichnis
Squarespace
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen

Squarespace Gehälter

Squarespaces Gehaltsbereich reicht von $59,900 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Kundenservice am unteren Ende bis $478,333 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Squarespace. Zuletzt aktualisiert: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Software-Ingenieur
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Frontend Software-Entwickler

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

Software-Engineering-Manager
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Produktmanager
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Produktdesigner
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Datenwissenschaftler
L3 $155K
L4 $200K
Datenanalyst
Median $135K
Finanzanalyst
Median $190K
Marketing
Median $164K
Personalvermittler
Median $150K
UX-Forscher
Median $151K
Verwaltungsassistent
$79.6K
Manager für Geschäftsabläufe
$274K
Unternehmensanalyst
$118K
Kundenservice
Median $59.9K
Data-Science-Manager
$224K
Personalwesen
$141K
Informationstechnologe (IT)
$191K
Technischer Programmmanager
Median $202K
Fehlt Ihre Berufsbezeichnung?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Zeitplan

15%

JAHR 1

25%

JAHR 2

30%

JAHR 3

30%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Squarespace unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 15% werden unverfallbar im 1st-JAHR (15.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (25.00% jährlich)

  • 30% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (30.00% jährlich)

  • 30% werden unverfallbar im 4th-JAHR (30.00% jährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Squarespace unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um sich mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen auszutauschen, Karrieretipps zu erhalten und vieles mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Squarespace ist Software-Engineering-Manager at the L7 level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $478,333. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Squarespace beträgt $195,822.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Squarespace gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Microsoft
  • Five9
  • Oracle
  • Adobe
  • ServiceNow
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/squarespace/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.