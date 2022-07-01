Unternehmensverzeichnis
SPMB Executive Search
    • Über uns

    SPMB builds executive teams that ensure venture capital and private equity-backed disrupters achieve scale, and positions multi-billion-dollar public companies to unlock innovation.

    http://www.spmb.com
    Website
    1977
    Gründungsjahr
    150
    Anzahl Mitarbeiter
    $10M-$50M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

