Splunk Gehälter

Splunks Gehaltsbereich reicht von $51,822 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertriebsingenieur am unteren Ende bis $733,000 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Splunk. Zuletzt aktualisiert: 8/29/2025
33.3%
JAHR 1
33.3%
JAHR 2
33.3%
JAHR 3
Bei Splunk unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)
33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.32% vierteljährlich)
33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.32% vierteljährlich)
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Splunk unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)
