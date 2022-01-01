Unternehmensverzeichnis
Splunk Gehälter

Splunks Gehaltsbereich reicht von $51,822 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Vertriebsingenieur am unteren Ende bis $733,000 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Splunk. Zuletzt aktualisiert: 8/29/2025

$160K

Software-Ingenieur
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Backend-Softwareentwickler

Full-Stack-Softwareentwickler

Qualitätssicherungs-Softwareentwickler (QS)

Site Reliability Engineer

Produktmanager
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Vertrieb
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

Software-Engineering-Manager
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Produktdesigner
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

UX-Designer

Lösungsarchitekt
P4 $229K
P5 $282K

Datenarchitekt

Cloud Security Architect

Datenwissenschaftler
Median $265K
Marketing
P2 $106K
P5 $268K
Technischer Programmmanager
Median $224K
Finanzanalyst
Median $145K
Programmmanager
Median $170K
Vertriebsingenieur
Median $51.8K
Informationstechnologe (IT)
Median $157K
Personalvermittler
Median $141K
Technischer Redakteur
Median $145K
Projektmanager
Median $156K
Cybersicherheitsanalyst
Median $425K
Buchhalter
$252K

Technischer Buchhalter

Manager für Geschäftsabläufe
$147K
Business-Analyst
Median $161K
Geschäftsentwicklung
$63.3K
Stabschef
$371K
Kundenservice
$229K
Datenanalyst
$167K
Personalwesen
$249K
Unternehmensberater
$153K
Marketing-Operations
$162K
Produktdesign-Manager
$481K
Revenue-Operations
$200K
Gesamtvergütung
$241K
UX-Forscher
$129K
Vesting-Zeitplan

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Splunk unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.30% jährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.32% vierteljährlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.32% vierteljährlich)

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Splunk unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

FAQ

Die bestbezahlte Position bei Splunk ist Produktmanager at the P7 level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $733,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Splunk beträgt $227,427.

Weitere Ressourcen