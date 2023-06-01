Splitit Gehälter

Splitits Gehaltsbereich reicht von $111,401 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $392,000 für einen Vertrieb am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Splitit . Zuletzt aktualisiert: 9/19/2025