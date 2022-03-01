Unternehmensverzeichnis
Split Software
Split Software Gehälter

Split Softwares Gehaltsbereich reicht von $78,400 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $208,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Split Software. Zuletzt aktualisiert: 9/19/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $208K
Datenanalyst
$81.6K
Personalwesen
$78.4K

Lösungsarchitekt
$174K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Split Software ist Software-Ingenieur mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $208,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Split Software beträgt $127,863.

