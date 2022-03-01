Split Software Gehälter

Split Softwares Gehaltsbereich reicht von $78,400 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Personalwesen am unteren Ende bis $208,000 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Split Software . Zuletzt aktualisiert: 9/19/2025