Splice Gehälter

Splices Gehaltsbereich reicht von $124,375 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Finanzanalyst am unteren Ende bis $251,250 für einen Geschäftsentwicklung am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Splice. Zuletzt aktualisiert: 9/19/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Software-Ingenieur
Median $139K
Produktmanager
Median $160K
Geschäftsentwicklung
$251K

Finanzanalyst
$124K
Marketing
$235K
Produktdesigner
$220K
