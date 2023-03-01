Unternehmensverzeichnis
Splashtop
Splashtop Gehälter

Splashtops Gehaltsbereich reicht von $21,377 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Verwaltungsassistent am unteren Ende bis $39,260 für einen Software-Ingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Splashtop. Zuletzt aktualisiert: 9/19/2025

$160K

Verwaltungsassistent
$21.4K
Vertrieb
$34.6K
Cybersicherheitsanalyst
$30.4K

Software-Ingenieur
$39.3K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Splashtop ist Software-Ingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $39,260. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Splashtop beträgt $32,508.

