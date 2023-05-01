Unternehmensverzeichnis
Spirit Airlines
Spirit Airlines Gehälter

Spirit Airliness Gehaltsbereich reicht von $91,800 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $143,100 für einen Produktmanager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Spirit Airlines. Zuletzt aktualisiert: 9/19/2025

Produktmanager
Median $143K
Datenanalyst
$91.8K
Projektmanager
$124K

Software-Ingenieur
Median $100K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Spirit Airlines ist Produktmanager mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $143,100. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Spirit Airlines beträgt $111,908.

