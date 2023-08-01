Unternehmensverzeichnis
Spirent Communications
Spirent Communications Gehälter

Spirent Communicationss Gehaltsbereich reicht von $87,063 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Marketing-Operations am unteren Ende bis $201,000 für einen Vertriebsingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Spirent Communications. Zuletzt aktualisiert: 9/19/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $135K

Netzwerkingenieur

Marketing-Operations
$87.1K
Produktmanager
$152K

Vertriebsingenieur
$201K
Software-Engineering-Manager
$164K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Spirent Communications ist Vertriebsingenieur at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $201,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Spirent Communications beträgt $152,471.

