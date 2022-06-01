Unternehmensverzeichnis
SPINS
SPINS Gehälter

SPINSs Gehaltsbereich reicht von $54,725 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $201,000 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von SPINS. Zuletzt aktualisiert: 9/19/2025

$160K

Bezahlt werden, nicht ausgenutzt

Produktmanager
Median $120K
Datenanalyst
$54.7K
Finanzanalyst
$84.1K

Software-Ingenieur
$91.8K
Software-Engineering-Manager
$201K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei SPINS ist Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $201,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei SPINS beträgt $91,800.

