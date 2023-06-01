Unternehmensverzeichnis
Soroban Capital Partners
    • Über uns

    Soroban Capital Partners LP is an investment firm that focuses on public and private companies in the Industrial Economy, Technology, Consumer, and Payments & Information Services sectors.

    https://sorobancap.com
    Website
    2010
    Gründungsjahr
    45
    Anzahl Mitarbeiter
    $1M-$10M
    Geschätzter Umsatz
    Hauptsitz

