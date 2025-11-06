Unternehmensverzeichnis
Solera Software-Ingenieur Gehälter in Greater Bengaluru

Das mittlere Software-Ingenieur-Vergütungspaket in Greater Bengaluru bei Solera beläuft sich auf ₹2.49M pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Soleras Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025

Median-Paket
company icon
Solera
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Gesamt pro Jahr
₹2.49M
Stufe
Principal Engineer
Grundgehalt
₹2.49M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jahre im Unternehmen
3 Jahre
Jahre Erfahrung
10 Jahre
FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Solera in Greater Bengaluru liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹4,054,388. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Solera für die Position Software-Ingenieur in Greater Bengaluru beträgt ₹2,490,772.

