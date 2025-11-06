Die durchschnittliche Produktdesigner-Gesamtvergütung in Greater Amsterdam Area bei Software Improvement Group reicht von €42.3K bis €60.1K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Software Improvement Groups Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025
Durchschnittliche Gesamtvergütung
Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community!