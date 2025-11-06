Unternehmensverzeichnis
Software Improvement Group
Software Improvement Group Produktdesigner Gehälter in Greater Amsterdam Area

Die durchschnittliche Produktdesigner-Gesamtvergütung in Greater Amsterdam Area bei Software Improvement Group reicht von €42.3K bis €60.1K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Software Improvement Groups Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/6/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung

€47.9K - €54.5K
Netherlands
Übliche Spanne
Mögliche Spanne
€42.3K€47.9K€54.5K€60.1K
Übliche Spanne
Mögliche Spanne

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktdesigner bei Software Improvement Group in Greater Amsterdam Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von €60,072. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Software Improvement Group für die Position Produktdesigner in Greater Amsterdam Area beträgt €42,254.

