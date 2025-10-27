Unternehmensverzeichnis
Societe Generale
Societe Generale Software-Engineering-Manager Gehälter

Die Software-Engineering-Manager-Vergütung in India bei Societe Generale reicht von ₹6.62M pro year für L3 bis ₹6.94M pro year für L6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in India beläuft sich auf ₹5M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Societe Generales Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/27/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹6.62M
₹4.54M
₹0
₹2.08M
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Was sind die Karrierestufen bei Societe Generale?

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Engineering-Manager bei Societe Generale in India liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹14,020,144. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Societe Generale für die Position Software-Engineering-Manager in India beträgt ₹4,372,537.

