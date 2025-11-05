Die Software-Engineering-Manager-Vergütung in San Francisco Bay Area bei Snap reicht von $640K pro year für L6 bis $883K pro year für L7. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in San Francisco Bay Area beläuft sich auf $680K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Snaps Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$640K
$270K
$357K
$13.2K
L7
$883K
$325K
$547K
$11.7K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
100%
JAHR 1
Bei Snap unterliegen RSUs einem 1-jährigen Vesting-Zeitplan:
100% werden unverfallbar im 1st-JAHR (8.33% monatlich)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
JAHR 1
33.3%
JAHR 2
33.3%
JAHR 3
Bei Snap unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (2.77% monatlich)
33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.77% monatlich)
33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.77% monatlich)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Snap unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
JAHR 1
33%
JAHR 2
13%
JAHR 3
Bei Snap unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
54% werden unverfallbar im 1st-JAHR (4.50% monatlich)
33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.75% monatlich)
13% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (1.08% monatlich)
Monthly vesting, no 1 year cliff