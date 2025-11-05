Unternehmensverzeichnis
Snap Software-Ingenieur Gehälter in Greater London Area

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater London Area bei Snap reicht von £96.7K pro year für L3 bis £262K pro year für L5. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater London Area beläuft sich auf £188K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Snaps Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L3
Software Engineer(Einstiegslevel)
£96.7K
£72.6K
£20.9K
£3.2K
L4
£177K
£100K
£76.4K
£744.8
L5
£262K
£132K
£129K
£0
L6
Staff Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Anzeigen 4 Weitere Stufen
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

100%

JAHR 1

Aktienart
RSU

Bei Snap unterliegen RSUs einem 1-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 100% werden unverfallbar im 1st-JAHR (8.33% monatlich)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Snap unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (2.77% monatlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.77% monatlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.77% monatlich)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Snap unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

JAHR 1

33%

JAHR 2

13%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Snap unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 54% werden unverfallbar im 1st-JAHR (4.50% monatlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.75% monatlich)

  • 13% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (1.08% monatlich)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Software-Ingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

Enthaltene Titel

Neuen Titel einreichen

Mobile Software-Entwickler

Machine Learning Engineer

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

Netzwerk-Ingenieur

Quality Assurance (QA) Software-Entwickler

Production Software-Entwickler

Security Software-Entwickler

Virtual Reality Software-Entwickler

Wissenschaftler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Snap in Greater London Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £283,096. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Snap für die Position Software-Ingenieur in Greater London Area beträgt £189,521.

