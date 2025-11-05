Unternehmensverzeichnis
Das mittlere Vertrieb-Vergütungspaket in Greater Los Angeles Area bei Snap beläuft sich auf $235K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Snaps Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Median-Paket
company icon
Snap
Lead
Santa Monica, CA
Gesamt pro Jahr
$205K
Stufe
L5
Grundgehalt
$165K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
6 Jahre
Jahre Erfahrung
10 Jahre
Vesting-Zeitplan

100%

JAHR 1

Aktienart
RSU

Bei Snap unterliegen RSUs einem 1-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 100% werden unverfallbar im 1st-JAHR (8.33% monatlich)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Snap unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (2.77% monatlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.77% monatlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.77% monatlich)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Snap unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

JAHR 1

33%

JAHR 2

13%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Snap unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 54% werden unverfallbar im 1st-JAHR (4.50% monatlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.75% monatlich)

  • 13% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (1.08% monatlich)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Account Executive

Account Manager

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Vertrieb bei Snap in Greater Los Angeles Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $255,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Snap für die Position Vertrieb in Greater Los Angeles Area beträgt $145,000.

