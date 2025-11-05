Snap Programmmanager Gehälter in Greater Los Angeles Area

Das mittlere Programmmanager-Vergütungspaket in Greater Los Angeles Area bei Snap beläuft sich auf $242K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Snaps Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Median-Paket Snap Program Manager Los Angeles, CA Gesamt pro Jahr $242K Stufe L4 Grundgehalt $172K Stock (/yr) $70K Bonus $0 Jahre im Unternehmen 6 Jahre Jahre Erfahrung 8 Jahre

Neueste Gehaltsangaben

Vesting-Zeitplan Haupt Alternative 1 Alternative 2 Alternative 3 100 % JAHR 1 Aktienart RSU Bei Snap unterliegen RSUs einem 1-jährigen Vesting-Zeitplan: 100 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 8.33 % monatlich ) Monthly vesting, no 1 year cliff 33.3 % JAHR 1 33.3 % JAHR 2 33.3 % JAHR 3 Aktienart RSU Bei Snap unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 33.3 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 2.77 % monatlich )

33.3 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.77 % monatlich )

33.3 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.77 % monatlich ) Monthly vesting, no 1 year cliff 25 % JAHR 1 25 % JAHR 2 25 % JAHR 3 25 % JAHR 4 Aktienart RSU Bei Snap unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan: 25 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 2.08 % monatlich )

25 % werden unverfallbar im 4th - JAHR ( 2.08 % monatlich ) Monthly vesting, no 1 year cliff 54 % JAHR 1 33 % JAHR 2 13 % JAHR 3 Aktienart RSU Bei Snap unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 54 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 4.50 % monatlich )

33 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 2.75 % monatlich )

13 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 1.08 % monatlich ) Monthly vesting, no 1 year cliff

Wie ist der Vesting-Plan bei Snap ?

