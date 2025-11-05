Unternehmensverzeichnis
Snap
Snap Produktmanager Gehälter in Greater London Area

Die Produktmanager-Vergütung in Greater London Area bei Snap reicht von £171K pro year für L4 bis £325K pro year für L6. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater London Area beläuft sich auf £189K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Snaps Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
L3
£ --
£ --
£ --
£ --
L4
£171K
£115K
£46.2K
£9.8K
L5
£ --
£ --
£ --
£ --
L6
£325K
£159K
£147K
£19.2K
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

100%

JAHR 1

Aktienart
RSU

Bei Snap unterliegen RSUs einem 1-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 100% werden unverfallbar im 1st-JAHR (8.33% monatlich)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

JAHR 1

33.3%

JAHR 2

33.3%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Snap unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33.3% werden unverfallbar im 1st-JAHR (2.77% monatlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.77% monatlich)

  • 33.3% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.77% monatlich)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Snap unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

JAHR 1

33%

JAHR 2

13%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Snap unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 54% werden unverfallbar im 1st-JAHR (4.50% monatlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (2.75% monatlich)

  • 13% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (1.08% monatlich)

Monthly vesting, no 1 year cliff



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Produktmanager bei Snap in Greater London Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £389,467. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Snap für die Position Produktmanager in Greater London Area beträgt £203,428.

