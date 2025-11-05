Die Software-Ingenieur-Vergütung in Pittsburgh Area bei Smith+Nephew beträgt $126K pro year für Software Engineer 2. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Pittsburgh Area beläuft sich auf $125K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Smith+Nephews Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Unternehmen
Hierarchieebene
Jahre Berufserfahrung
Gesamtvergütung
|Keine Gehälter gefunden
