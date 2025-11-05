Unternehmensverzeichnis
Smartsheet
Arbeiten Sie hier? Beanspruchen Sie Ihr Unternehmen
    Levels FYI Logo
  • Gehälter
  • Software-Ingenieur

  • Alle Software-Ingenieur-Gehälter

  • United Kingdom

Smartsheet Software-Ingenieur Gehälter in United Kingdom

Die Software-Ingenieur-Vergütung in United Kingdom bei Smartsheet reicht von £63.1K pro year für SE I bis £160K pro year für Senior SE II. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United Kingdom beläuft sich auf £82.1K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Smartsheets Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
SE I
(Einstiegslevel)
£63.1K
£49.2K
£9.7K
£4.2K
SE II
£74.9K
£53K
£18K
£3.8K
Senior SE I
£113K
£79.2K
£26.4K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.2K
£73K
£6.2K
Anzeigen 2 Weitere Stufen
Vergütung hinzufügenStufen vergleichen

Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
Neueste Gehaltsangaben
HinzufügenVergütung hinzufügenVergütung hinzufügen

Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Daten exportierenOffene Stellen anzeigen
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Smartsheet unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

33%

JAHR 1

33%

JAHR 2

34%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Smartsheet unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.00% jährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.25% vierteljährlich)

  • 34% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.50% vierteljährlich)



Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang

Abonnieren Sie verifizierte Software-Ingenieur Angebote.Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren

Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.

Enthaltene Titel

Neuen Titel einreichen

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Smartsheet in United Kingdom liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von £181,118. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Smartsheet für die Position Software-Ingenieur in United Kingdom beträgt £75,462.

Empfohlene Stellenangebote

    Keine empfohlenen Stellenangebote für Smartsheet gefunden

Ähnliche Unternehmen

  • Verily
  • CrowdStrike
  • Fastly
  • Microsoft
  • Salesforce
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Weitere Ressourcen