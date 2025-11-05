Die Software-Ingenieur-Vergütung in United Kingdom bei Smartsheet reicht von £63.1K pro year für SE I bis £160K pro year für Senior SE II. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in United Kingdom beläuft sich auf £82.1K. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Smartsheets Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
SE I
£63.1K
£49.2K
£9.7K
£4.2K
SE II
£74.9K
£53K
£18K
£3.8K
Senior SE I
£113K
£79.2K
£26.4K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.2K
£73K
£6.2K
25%
JAHR 1
25%
JAHR 2
25%
JAHR 3
25%
JAHR 4
Bei Smartsheet unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:
25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)
25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)
25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)
33%
JAHR 1
33%
JAHR 2
34%
JAHR 3
Bei Smartsheet unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:
33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.00% jährlich)
33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.25% vierteljährlich)
34% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.50% vierteljährlich)