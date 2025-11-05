Unternehmensverzeichnis
Smartsheet
Smartsheet Software-Ingenieur Gehälter in Greater Bengaluru

Die Software-Ingenieur-Vergütung in Greater Bengaluru bei Smartsheet beträgt ₹5.48M pro year für Senior SE I. Das mittlere yearliche Vergütungspaket in Greater Bengaluru beläuft sich auf ₹5.08M. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Smartsheets Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Durchschnitt Vergütung nach Stufe
Stufenbezeichnung
Gesamt
Grundgehalt
Aktien
Bonus
SE I
(Einstiegslevel)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior SE I
₹5.48M
₹5M
₹0
₹475K
Senior SE II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Anzeigen 2 Weitere Stufen
Neueste Gehaltsangaben
Praktikumsgehälter

Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Smartsheet unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

33%

JAHR 1

33%

JAHR 2

34%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Smartsheet unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.00% jährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.25% vierteljährlich)

  • 34% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.50% vierteljährlich)



Enthaltene Titel

Backend Software-Entwickler

Full-Stack Software-Entwickler

FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Software-Ingenieur bei Smartsheet in Greater Bengaluru liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von ₹5,874,581. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Smartsheet für die Position Software-Ingenieur in Greater Bengaluru beträgt ₹5,075,582.

