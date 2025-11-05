Unternehmensverzeichnis
Smartsheet
Smartsheet Datenwissenschaftler Gehälter in Greater Seattle Area

Das mittlere Datenwissenschaftler-Vergütungspaket in Greater Seattle Area bei Smartsheet beläuft sich auf $160K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Smartsheets Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 11/5/2025

Median-Paket
company icon
Smartsheet
Data Scientist
Bellevue, WA
Gesamt pro Jahr
$160K
Stufe
Senior
Grundgehalt
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jahre im Unternehmen
1 Jahr
Jahre Erfahrung
5 Jahre
Was sind die Karrierestufen bei Smartsheet?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Neueste Gehaltsangaben
Unternehmen

Standort | Datum

Hierarchieebene

Tag

Jahre Berufserfahrung

Gesamt / Im Unternehmen

Gesamtvergütung

Grundgehalt | Aktien (jährl.) | Bonus
Keine Gehälter gefunden
Vesting-Zeitplan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktienart
RSU

Bei Smartsheet unterliegen RSUs einem 4-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 25% werden unverfallbar im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (6.25% vierteljährlich)

  • 25% werden unverfallbar im 4th-JAHR (6.25% vierteljährlich)

33%

JAHR 1

33%

JAHR 2

34%

JAHR 3

Aktienart
RSU

Bei Smartsheet unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan:

  • 33% werden unverfallbar im 1st-JAHR (33.00% jährlich)

  • 33% werden unverfallbar im 2nd-JAHR (8.25% vierteljährlich)

  • 34% werden unverfallbar im 3rd-JAHR (8.50% vierteljährlich)



FAQ

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Datenwissenschaftler bei Smartsheet in Greater Seattle Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von $275,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Smartsheet für die Position Datenwissenschaftler in Greater Seattle Area beträgt $161,500.

