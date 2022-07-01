Unternehmensverzeichnis
SmartRecruiters
SmartRecruiters Gehälter

SmartRecruiters's Gehaltsbereich reicht von $42,339 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $118,854 für einen Software Engineering Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von SmartRecruiters. Zuletzt aktualisiert: 8/18/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $42.3K
Software Engineering Manager
Median $119K
Data Scientist
$64.8K

Produktdesigner
$53K
Produktdesign-Manager
$103K
Produktmanager
$94.9K
FAQ

SmartRecruiters에서 보고된 최고 급여 직무는 소프트웨어 엔지니어링 관리자이며, 연간 총 보상은 $118,854입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
SmartRecruiters에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $79,860입니다.

Andere Ressourcen