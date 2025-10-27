Sleep Number Datenanalyst Gehälter

Die durchschnittliche Datenanalyst-Gesamtvergütung in United States bei Sleep Number reicht von $161K bis $229K pro year. Sehen Sie sich die Aufschlüsselung von Grundgehalt, Aktien und Bonus für Sleep Numbers Gesamtvergütungspakete an. Zuletzt aktualisiert: 10/27/2025

Durchschnittliche Gesamtvergütung $184K - $216K United States Übliche Spanne Mögliche Spanne $161K $184K $216K $229K Übliche Spanne Mögliche Spanne

Wir brauchen nur noch 3 weitere Datenanalyst Einträges bei Sleep Number um freizuschalten! Lade deine Freunde und Community ein, ihre Gehälter anonym in unter 60 Sekunden hinzuzufügen. Mehr Daten bedeuten bessere Einblicke für Jobsuchende wie dich und unsere Community! 💰 Alle anzeigen Gehälter 💪 Beitragen Dein Gehalt

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Vesting-Zeitplan Haupt 33 % JAHR 1 33 % JAHR 2 33 % JAHR 3 Aktienart RSU Bei Sleep Number unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Zeitplan: 33 % werden unverfallbar im 1st - JAHR ( 33.00 % jährlich )

33 % werden unverfallbar im 2nd - JAHR ( 33.00 % jährlich )

33 % werden unverfallbar im 3rd - JAHR ( 33.00 % jährlich )

Wie ist der Vesting-Plan bei Sleep Number ?

Erhalten Sie verifizierte Gehälter in Ihrem Posteingang Abonnieren Sie verifizierte Datenanalyst Angebote . Sie erhalten die Aufschlüsselung der Vergütungsdetails per E-Mail. Mehr erfahren → E-Mail-Adresse eingeben E-Mail-Adresse eingeben Abonnieren Diese Website ist durch reCAPTCHA und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen geschützt.