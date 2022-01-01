Similarweb Gehälter

Similarwebs Gehaltsbereich reicht von $65,553 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $204,000 für einen Unternehmensberater am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Similarweb . Zuletzt aktualisiert: 9/2/2025