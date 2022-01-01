Unternehmensverzeichnis
Similarweb
Similarweb Gehälter

Similarwebs Gehaltsbereich reicht von $65,553 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Datenanalyst am unteren Ende bis $204,000 für einen Unternehmensberater am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Similarweb. Zuletzt aktualisiert: 9/2/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $111K

Dateningenieur

Datenwissenschaftler
Median $112K
Produktmanager
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Datenanalyst
Median $65.6K
Software-Engineering-Manager
Median $133K
Business-Analyst
$76.1K
Grafikdesigner
$96K
Unternehmensberater
$204K
Marketing
$77K
Produktdesigner
$201K
Vertrieb
$96.1K
FAQ

Die bestbezahlte Position bei Similarweb ist Unternehmensberater at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $204,000. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Similarweb beträgt $100,412.

Weitere Ressourcen