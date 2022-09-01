SilverSun Technologies Gehälter

SilverSun Technologiess Gehaltsbereich reicht von $65,557 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $72,617 für einen Lösungsarchitekt am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von SilverSun Technologies . Zuletzt aktualisiert: 9/2/2025