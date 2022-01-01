Unternehmensverzeichnis
Silicon Labs
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Silicon Labs Gehälter

Silicon Labs's Gehaltsbereich reicht von $50,868 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software Engineering Manager in India am unteren Ende bis $301,500 für einen Technischer Programm-Manager in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Silicon Labs. Zuletzt aktualisiert: 8/25/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
Median $135K
Hardware-Ingenieur
Median $150K

ASIC-Ingenieur

Geschäftsentwicklung
$194K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
Informationstechnologe (IT)
$94.5K
Produktdesigner
$89.7K
Produktmanager
$146K
Projektmanager
$221K
Vertrieb
$102K
Cybersicherheitsanalyst
$165K
Software Engineering Manager
$50.9K
Technischer Programm-Manager
$302K
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


Vesting-Plan

33%

JAHR 1

33%

JAHR 2

33%

JAHR 3

Aktientyp
RSU

Bei Silicon Labs unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Plan:

  • 33% wird erworben im 1st-JAHR (33.00% jährlich)

  • 33% wird erworben im 2nd-JAHR (33.00% jährlich)

  • 33% wird erworben im 3rd-JAHR (33.00% jährlich)

Haben Sie eine Frage? Fragen Sie die Community.

Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen in Kontakt zu treten, Karrieretipps zu erhalten und mehr.

Jetzt besuchen!

FAQ

Die am besten bezahlte Rolle, die bei Silicon Labs gemeldet wurde, ist Technischer Programm-Manager at the Common Range Average level mit einer jährlichen Gesamtvergütung von $301,500. Dies umfasst Grundgehalt sowie potenzielle Aktienvergütung und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung, die bei Silicon Labs gemeldet wurde, beträgt $145,725.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Silicon Labs gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Western Digital
  • Seagate
  • Lattice Semiconductor
  • Visa
  • NetApp
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen