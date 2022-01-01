Silicon Labs Gehälter

Silicon Labs's Gehaltsbereich reicht von $50,868 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software Engineering Manager in India am unteren Ende bis $301,500 für einen Technischer Programm-Manager in United States am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Silicon Labs. Zuletzt aktualisiert: 8/25/2025
How has AI impacted you at work?
I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.
I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...
Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.
33%
JAHR 1
33%
JAHR 2
33%
JAHR 3
Bei Silicon Labs unterliegen RSUs einem 3-jährigen Vesting-Plan:
33% wird erworben im 1st-JAHR (33.00% jährlich)
33% wird erworben im 2nd-JAHR (33.00% jährlich)
33% wird erworben im 3rd-JAHR (33.00% jährlich)
Besuchen Sie die Levels.fyi Community, um mit Mitarbeitern verschiedener Unternehmen in Kontakt zu treten, Karrieretipps zu erhalten und mehr.