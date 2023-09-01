Unternehmensverzeichnis
Sigma Software
Sigma Software Gehälter

Sigma Software's Gehaltsbereich reicht von $8,358 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Recruiter in Ukraine am unteren Ende bis $89,550 für einen Bauingenieur in Poland am oberen Ende.

$160K

Software-Ingenieur
Median $79.9K

Backend-Softwareingenieur

Bauingenieur
$89.6K
Produktmanager
$72.4K

Recruiter
$8.4K
Lösungsarchitekt
$62.4K
