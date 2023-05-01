Unternehmensverzeichnis
Sight Machine
Arbeiten Sie hier? Ihr Unternehmen beanspruchen

Sight Machine Gehälter

Sight Machine's Gehaltsbereich reicht von $137,685 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Lösungsarchitekt am unteren Ende bis $205,800 für einen Software Engineering Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Sight Machine. Zuletzt aktualisiert: 8/22/2025

$160K

Werden Sie bezahlt, nicht ausgespielt

Wir haben Tausende von Angeboten verhandelt und erreichen regelmäßig Erhöhungen von 30.000€+ (manchmal 300.000€+). Lassen Sie Ihr Gehalt verhandeln oder Ihr Lebenslauf überprüfen von den echten Experten - Recruiter, die es täglich machen.

Software-Ingenieur
$184K
Software Engineering Manager
$206K
Lösungsarchitekt
$138K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Fehlt Ihre Position?

Suchen Sie nach allen Gehältern auf unserer Vergütungsseite oder fügen Sie Ihr Gehalt hinzu um die Seite freizuschalten.


FAQ

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Sight Machine, — это Руководитель отдела разработки at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $205,800. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Sight Machine, составляет $183,600.

Empfohlene Jobs

    Keine empfohlenen Jobs für Sight Machine gefunden

Verwandte Unternehmen

  • Microsoft
  • LinkedIn
  • Dropbox
  • Lyft
  • PayPal
  • Alle Unternehmen anzeigen ➜

Andere Ressourcen