SiFive
SiFive Gehälter

SiFive's Gehaltsbereich reicht von $61,777 in Gesamtvergütung pro Jahr für einen Software-Ingenieur am unteren Ende bis $198,990 für einen Elektroingenieur am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehälter von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von SiFive. Zuletzt aktualisiert: 8/22/2025

$160K

Hardware-Ingenieur
Median $79K
Software-Ingenieur
Median $61.8K
Elektroingenieur
$199K

Technischer Redakteur
$92.5K
Vesting-Plan

25%

JAHR 1

25%

JAHR 2

25%

JAHR 3

25%

JAHR 4

Aktientyp
Options

Bei SiFive unterliegen Options einem 4-jährigen Vesting-Plan:

  • 25% wird erworben im 1st-JAHR (25.00% jährlich)

  • 25% wird erworben im 2nd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 3rd-JAHR (2.08% monatlich)

  • 25% wird erworben im 4th-JAHR (2.08% monatlich)

FAQ

The highest paying role reported at SiFive is Elektroingenieur at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $198,990. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at SiFive is $85,747.

