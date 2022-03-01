Unternehmensverzeichnis
Shopmonkey
Shopmonkey Gehälter

Shopmonkeys Gehaltsbereich reicht von $120,600 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $299,088 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Shopmonkey. Zuletzt aktualisiert: 9/19/2025

$160K

Geschäftsabläufe
$176K
Produktdesigner
$121K
Vertrieb
$141K

Software-Ingenieur
$145K
Software-Engineering-Manager
$299K
FAQ

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Shopmonkey on Software-Engineering-Manager at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $299,088. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Shopmonkey ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $145,270.

