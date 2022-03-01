Shopmonkey Gehälter

Shopmonkeys Gehaltsbereich reicht von $120,600 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktdesigner am unteren Ende bis $299,088 für einen Software-Engineering-Manager am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von Shopmonkey . Zuletzt aktualisiert: 9/19/2025