SHOPLINE Gehälter

SHOPLINEs Gehaltsbereich reicht von $34,049 Gesamtvergütung pro Jahr für einen Produktmanager am unteren Ende bis $294,634 für einen Produktdesigner am oberen Ende. Levels.fyi sammelt anonyme und verifizierte Gehaltsdaten von aktuellen und ehemaligen Mitarbeitern von SHOPLINE. Zuletzt aktualisiert: 9/19/2025

$160K

Software-Ingenieur
Median $41.2K
Produktdesigner
$295K
Produktmanager
$34K

FAQ

El puesto con mayor remuneración reportado en SHOPLINE es Produktdesigner at the Common Range Average level con una compensación total anual de $294,634. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual promedio reportada en SHOPLINE es $41,190.

